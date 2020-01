Klar for ny utgave av El-Team Cup

Sortland

Ifølge turneringsansvarlig Eli Mentzoni, er det totalt meldt på 23 lag til årets turnering. 18 av disse er påmeldt i herreklassen.

– Det er litt færre herrelag enn det bruker å være, men like mange damelag som i fjor, sier Mentzoni, og legger til at lagene kommer fra hele Vesterålen, inkludert Harstad og Lofoten.

Lagene i herreklassen er delt inn i fire grupper, der de to beste i hver gruppe går videre til åttedelsfinalen. I dameklassen går de fire beste lagene direkte videre til semifinalen.

El- Team Cup starter lørdagsmorgen og varer til langt ut på ettermiddagen. Påmeldingsfristen er for lengst utgått, men det er mulig å overvære arrangementet som engasjert og ivrig publikummer.

– Turneringen er både for det sosiale, og for de som har blitt for gamle til å spille, sier Mentzoni, og presiserer at den nedre aldersgrensen for å delta er 30 år. Det finnes dog unntak, nemlig at de under 30 kan være med på det vilkår at de ikke har spilt organisert fotball i løpet av det siste halvåret.

I fjorårets turnering var det for øvrig Klo Sportsklubb som vant herreklassen, mens Girlpower stakk av med seieren i kvinneklassen.

