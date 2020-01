Kollisjon mellom to biler ved Circle K

Sortland

Kollisjonen oppsto ved Circle K-krysset på Sortland.

To biler var involvert, med én person i den ene, og fire i den andre.

Det oppsto tilsynelatende ikke noen personskader i forbindelse med uhellet, men det var to babyer med sine mødre i den ene bilen. Her har mødrene tatt med babyene til en sjekk på sykehuset etter eget ønske. Politiets operasjonssentral opplyser at babyene var tilsynelatende uskadde, men at mødrene ønsket å ta en sjekk for å være på den sikre siden.

Uhellet blir fulgt opp av politiet med tanke på å finne ut om det har vært vikepliktsbrudd i forkant av ulykken.