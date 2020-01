Bulldozer Maskinlag skal bygge kraftverk i Kjøpsvik

Sortland

Bulldozer Maskinlag har skrevet under avtale med Nordkraft i Narvik, der de påtar seg ansvar for å bygge anleggsvei, rørgater mellom inntak og utløp samt to kraftstasjoner i Russvik i Tysfjord. Kai og Anlegg AS er innleid som underentreprenører og skal utføre betongarbeidet. Prosjektet skal starte opp i uke fire og pågår i 12 måneder fremover.

Dette opplyser Bulldozer Maskinlag i ei pressemelding.

– Nordkraft og Bulldozer Maskinlag har samarbeidet før under bygging av vindkraftverket på Ånstadblåheia. Begge partene ser frem til å få prosjektet i gang, etter en lang planleggingsprosess, forteller daglig leder Torill Monsen-Abelseth i pressemeldingen.