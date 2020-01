Peer Nic bekrefter at han skal opptre på australsk radioshow

Sortland

Dette skjedde under et program i den australske radiokanalen 2ser FM. I den forbindelse var det et ønske fra programlederne at vesterålingen skulle ta turen til Australia og Sydney på nyåret, for å fremføre musikk fra debutskiva.

Australsk radiokanal kåret debutalbumet hans til beste europeiske album i 2019 Forleden lanserte sortlandsgutten Peer Nic debutalbumet Highlands/Lowlands. Det har fått mye oppmerksomhet utenfor Norge, og særlig i Australia.

– Vi håper å få det til. I tillegg hadde det jo også vært gøy med en bandkonsert på hjemmebane, uttalte Peer Nic til Vol før jul.

På sin Facebook-side fredag, bekrefter musikeren at det nå er endelig bestemt at han reiser Down Under.

– Dette er et stort steg for meg, siden det er min første internasjonale radioopptreden, skriver han på sin Facebook-side.