Lidvin Finden er død

Sortland

Finden startet også opp frisørsalongen Uniklipp for 40 år siden, der han har vært styreleder de siste årene. Ved siden av å ha ansvaret for Apollo Hårsenter på Sortland, har han også drevet tilsvarende senter i Bodø. I tillegg er Finden mannen bak Den Misunnelige frisør på Skibsgården.

Lidvin og hans kone Ann har vært gift i 44 år i år. Jobbet sammen, og drevet salongene sammen i alle år. Hun har vært en enorm støttespiller for han, forteller hans datter Lise Finden til Vol.

Han har vært mentor og hatt opplæring for veldig mange profilerte sortlandsfrisører og salonger.

Han er en anerkjent frisør i hele landet og har hatt kursvirksomhet for frisører fra hele landet opp gjennom årene.

Av familie og venner blir han beskrevet som en «likandes» og omgjengelig person som ikke så forskjell på noen. Han spøkte og prata med alle. Alltid med glimt i øyet.

Han var vanvittig glad i familie og nære venner, med stor omsorg for medarbeidere og medmennesker.

Hår sentralt

Hår har vært sentralt i Findens liv og han opparbeidet seg et sterkt og respektert navn i frisør- og hårbransjen gjennom fire tiår. Mens han fortsatt jobbet som frisør, hadde han stadig kunder som opplevde ulike former for hårtap. Etter hvert bestemte han seg for å satse fullt og helt på å hjelpe denne kundegruppen.

– Jeg er opptatt av å ha fornøyde kunder. Derfor må jeg ta kundene på ramme alvor, eller så kommer de ikke tilbake. Hovedpoenget med hårerstatning, eller parykk, er at det skal være spesialtilpasset personen som skal bære det, både når det gjelder frisyre og farge. De skal bære håret med stolthet, uttalte han i et intervju med Sortlandsavisa våren 2015.

Finden, som opprinnelig er fra Undredal i Sogn, flyttet til Sortland i 1980, hvor han og kona Ann Eli har bodd siden. I senere år begynte han å engasjere seg politisk. I fjor høst ble han valgt inn som en av Sortland Høyres representanter i kommunestyret.

Finden har uttalt at han skulle ønske politikk handlet mer og meningene man har, ikke makt og posisjon.

Lidvin Finden etterlater seg fire barn og syv barnebarn.