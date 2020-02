Sortland

Da nødetatene kom fram, hadde folket som bodde i huset kommet seg ut. Etter kort tid ble det meldt at brannvesenet hadde kontroll på brannen. Brannårsaken er ikke kjent. Det var to personer i boligen. De ble sjekket av ambulansepersonell, og vurdert som uskadet. Politiet varsler at de har opprettet sak.