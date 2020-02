Sparebank 68° Nord og Ofoten Sparebank har inngått avtale om fusjon

Sortland





I september i fjor skreiv Vol at styrene i Sparebank 68° Nord og Ofoten Sparebank hadde blitt enige om å innlede samtaler med sikte på fusjonering av de to bankene. Mandag 24. februar ble avtalen om fusjonen inngått.

Nytt samarbeid for Sparebank 68 grader Nord Styrene i Sparebank 68° Nord og Ofoten Sparebank har besluttet å innlede samtaler med sikte på en fusjon av de to bankene.

Målsettingen med fusjoneringen er å videreføre sparebankvirksomheten i Sparebank 68° Nord og Ofoten Sparebank gjennom den sammenslåtte banken med lokal forankring i Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms, sikre et godt banktilbud i dette området og samtidig skape en regional bankenhet med større konkurransekraft, lønnsomhet og evne til å bidra til lokalsamfunnenes videre utvikling.

Avtalen om fusjon går ut på at sparebankene slås sammen, med Sparebank 68° Nord som formelt overtakende bank. Den sammenslåtte banken vil videreføre Sparebank 68° Nord som navn.

Den sammenslåtte banken skal videreføre virksomheten i Sparebank 68° Nord og Ofoten Sparebank, med forretningsadresse på Leknes i Vestvågøy kommune. Tor-Andrè Grenersen skal være administrerende banksjef i den sammenslåtte banken. Werner Martinsen og Tore Karlsen vil ha sentrale roller i bankens øverste ledelse.

Proformaregnskap for den sammenslåtte banken per 31. januar 2020 viser en forvaltningskapital på 9,3 millioner, en forretningskapital på 10,5 millioner og en egenkapital på 1,1 millioner kroner.

Styrene i de to bankene vil nå fremme forslag overfor sine respektive generalforsamlinger om fusjon av de to bankene. Gjennomføring av fusjonen er blant annet betinget av at generalforsamlingen i Sparebank 68° Nord og forstanderskapet i Ofoten Sparebank treffer nødvendige vedtak i møter 26. mars 2020, samt at Finanstilsynet gir tillatelse til gjennomføring.

Det tas sikte på å gjennomføre fusjonen 1. juli 2020.