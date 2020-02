Grete Ellingsen har fått nytt styreverv

Sortland





Utnevnelsen fant sted i forbindelse med at Helse Nord har utnevnt nye styrer i sine foretak. Ellingsen, som de fleste kjenner som ordfører i Sortland fra perioden 2011-2015, har tidligere arbeidet som advokat, dommerfullmektig, statssekretær og jobber nå som jurist i Mattilsynet. For en måned siden ble hun utnevnt som styreleder for Nordnorsk Kunstmuseum.

– Å sette sammen og velge nye styrer er blant de viktigste oppgavene styret i Helse Nord RHF har. Vi har fått inn mange forslag til medlemmer og takker alle forslagsstillere for det. Styret i Helse Nord RHF er veldig fornøyd med å ha på plass styrene for den neste toårsperioden, og ser fram til godt samarbeid for å utvikle pasientens helsetjeneste i Helse Nord, sier styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen, til Helse Nords hjemmeside.

Odd Roger Enoksen fra Andøy, fortsetter for øvrig i vervet som styreleder for Nordlandsykehuset.