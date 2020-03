Sortlands damelag i gode rute foran sesongen

Sortland

– Målet vårt er først og fremst å kunne stille lag, noe det ser ut til at vi klarer. Foreløpig ser det bra ut. Vi er rundt 15-16 spillere på hver trening, sier Erik Arntsen, som trener Sortlands damelag sammen med Svein Hokland og Bjørn Normann Abelsen.

I helga var Sortland i aksjon under turneringen Revicom cup i Blåbyhallen, hvor det ende med turneringsseier og 27-4 i målforskjell. De øvrige lagene i turneringen var Stokmarknes/Morild, Svolvær/Kabelvåg/Henningsvær, og Kilkameratene. Sortlandskvinnene slo førstnevnte lag 7-0, mens Kilkameratene ble smadret 10-1. I gruppefinalen mot laget fra Lofoten, vant Sortland en ny brakseier, med 10-3.

Seriestarten mot Mjølner nærmer seg raskt, og er bare halvannen måned unna. Arntsen synes at laget er i bra rute.

– Det ser positivt ut. Troppen består primært av unge jenter, i tillegg til fem-seks rutinerte spillere. Men i vårt tilfellet er spillere tidlig i 20-årene ganske rutinerte siden de fleste begynner på damelaget som 15-16-åringer. Målet vårt er først og fremst å ha et damelag, der vi har søkelyset på jentene som er her. Som nevnt har vi 15-16-spillere som har sagt at de skal være med i år. Det er ikke mange, men det går, slår Eirik Arntsen fast.