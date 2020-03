Rema 1000 Sortland på pantetoppen

Sortland

Tall fra Infinitum, selskapet som driver det norske pantesystemet, viser at Rema 1000 Sortlands kunder pantet 1 221 283 bokser og flasker i 2019, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Norge har innbyggere med gode pantevaner og et av verdens mest effektive pantesystemer. I 2019 pantet nordmenn i underkant av 1,2 milliarder bokser og flasker. Som følge av det gikk 19 000 tonn plast og 9000 tonn aluminium til resirkulering.

Kjøpmann Per Aage Klo mener det må tilrettelegging til for å sikre en god panteopplevelse.

– Vi investerte i en ny panteautomat i fjor høst. Med denne ble det lettere å pante hos oss, sier han.

Nå kan nemlig kundene pante av hjertens lyst, uten fare for at maskina stopper opp.

– Denne automaten har tre kamre, så her ligger alt til rette for kjapp og effektiv panting, sier Klo.

– Viktig ressurs

Norge har en svært høy innsamlings- og gjenvinningsandel på drikkevareemballasje. Alle flasker og bokser som samles inn blir resirkulert.

– Vi nordmenn er blant de beste i verden til å pante. Gjennom panting sørger vi for at flasker og bokser resirkuleres og blir til nye produkter, i stedet for å bli kastet eller havne i naturen. Plastflasker og bokser er en viktig ressurs, og kan brukes som råstoff i ny drikkeemballasje om igjen mange ganger, sier Randi Haavik Varberg, direktør for informasjon og marked i Infinitum.

Rana på topp

Totalt ble det pantet 57,7 millioner bokser og flasker i Nordland i 2019.

På topplista for fylket finner vi Rema 1000 Ranenget i Rana, Rema 1000 Sortland, og Rema 1000 Stormyra i Bodø. Deretter følger Rema 1000 Leknes på Vestvågøy og Obs Bodø.

Disse fem butikkene fikk inn mest pant i Nordland i 2019:

1. Rema 1000 Ranenget: 2 376 168.

2. Rema 1000 Sortland: 1 221 283.

3. Rema 1000 Stormyra: 1 170 010.

4. Rema 1000 Leknes: 1 115 280.

5. Obs Bodø: 959 952.