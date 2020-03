Han og 11 andre i administrasjonen i Vesteraalens kastet slipset og gikk i produksjon da etterspørselen steg med 1300 prosent

Sortland

Årsaken er at korona-krisen har ført til økt etterspørsel etter fiskeboller.

– Rema meldte om 1.300 prosent økning i salget av våre bokser. Det syntes vi var veldig artig å høre, ler markedssjef i Vesteraalens Eirik Nikolaisen, til E24.

Etter at etterspørselen fortsatte også etter hamstringskaoset torsdag for to uker siden hadde lagt seg, tok ledelsen et ganske uvanlig grep.

– Vi skjønte raskt at vi ikke greide å dekke etterspørselen på normal drift, sier Nikolaisen.

– Vi måtte øke fra ett til to skift, og der har vi kjørt inn mange av dem som befinner seg i andre funksjoner i selskapet. Og det har vært en fantastisk stå på-vilje. Med en gang dette begynte å skje, hadde vi ansatte som var på tilbudssiden og ville stille opp i andre jobber enn de ellers utfører, sier Nikolaisen til E24.

Totalt har tolv fra administrasjonen debutert på produksjonsgulvet.

Nikolaisen sier videre han er trygg på at deres tiltak også fører til sikker og smittefri produksjon. Han sier også han håper at selskapet totalt sett kan komme styrket ut av krisa ifølge E24.