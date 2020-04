Kommunene kan ikke delegere smittevedtakene til administrasjonen

Sortland

Flere av kommunene må derfor trolig innkalle kommunestyrene for å fatte nye vedtak.

Rundskriv

I dag sendte Fylkesmannen i Nordland ut et rundskriv der han viser til praksisen i kommunene. Han skriver at retten til å fatte smittevernvedtak skal ligge hos kommunestyrene. Kommunestyrene kan delegere denne myndigheten, men ikke til administrasjonen, bare til formannskapet. Fylkesmannen ber kommunestyrene om å være nøye med hvor mye makt de skal gi ifra seg.

-Vi oppfordrer kommunestyrene til å ha et bevisst forhold til sistnevnte hvis det vurderes å delegere myndighet på dette området, og ved utformingen av en eventuell delegering. En kan her tenke seg at det kan skilles mellom å delegere myndighet til å videreføre tiltak som har vært behandlet i kommunestyret, og nye eller strengere tiltak som ikke har vært underlagt kommunestyrets behandling, skriver Fylkesmannen i brevet.





Tilpasser seg

Ordfører Sture Pedersen i Bø sier til VOL at dette ikke er praktisk, men sier at Bø selvsagt vil tilpasse seg Fylkesmannens syn.

- Vi kan innkalle kommunestyret med meget kort varsel, og fatte et vedtak veldig raskt om å delegere myndighet til formannskapet.

I morgen, søndag, går fristen ut fra det forrige vedtaket Bø fattet. Pedersen sier at han blir overrasket om kommuneoverlegene i regionen ikke fatter vedtak om at «søringkarantenen» fortsetter til etter påske, og at dette vedtaket blir stående til vedtakene blir sanksjonert av politiske organ.

Pedersen sier at han er litt overrasket over fylkesmannens standpunkt ved denne korsveien ettersom det er flere år siden Bø kommune vedtok smittevernplanen uten at det kom innsigelser.

Lovlighetskontroll

Egil Johansen, som er direktør for kommunal- og beredskapsavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland, sier til VOL at Fylkesmannen har innhentet alle lokale koronavedtak som er fattet.

- Det vi ser, er at kommunene i stor grad prøver å tilpasse seg rundskrivet som kom sist søndag. I første omgang gir vi kommunene en generell tilbakemelding på hva de må være oppmerksom på når de skal fatte lokale vedtak. Da har kommunene gode muligheter til å gjøre tilpasninger dersom det er ting som må rettes opp. Vårt generelle inntrykk er at kommunene retter seg etter rådene som kommer fra nasjonale myndigheter, sier Johansen. Han fremholder at Fylkesmannen ikke har gått veldig dypt inn i vedtakene, og utelukker ikke at det blir gjennomført lovlighetskontroll.

- Er det noen kommuner i Lofoten og Vesterålen som kan få lovlighetskontroll?

- I Lofoten og Vesterålen har kommunene i stor grad like vedtak. Det har vi trukket fram som positivt. Felles bo- og arbeidsregioner bør ha mest mulig like regler fordi dette bidrar til at pendling og reising over kommunegrenser kan gjennomføres. Det samme gjelder flyt av varer og tjenester.

Han sier at Fylkesmannen i denne omgang først og fremst ønsker å hjelpe kommunene til å rette opp eventuelle feil og mangler ved smittevedtakene.

Formannskapet

Øksnes kommune er en av kommunene som har delegert myndigheten til å fatte vedtak til formannskapet. Ordfører John Danielsen sier til VOL at kommunen har et vedtak som gjelder fra 2. til 5. april. Formannskapet blir innkalt til neste uke.

Han minner om at bedriftene kan søke om fritak for servicepersonell og annet personell, som er viktig for å få «hjulene» til å gå rundt. Dette gjelder ikke bare fiskeindustrien, understreker Danielsen.

Ulike regler

NTB meldte lørdag formiddag at Helsedirektoratet vurderer å ha ulike koronavedtak, avhengig av hvor hardt rammet fylkene er.

– Differensierte tiltak basert på hvor mye smitte det er og ikke, er absolutt noe som vi ser på. Det gjør man i andre land også, sier fungerende assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK lørdag.

Mens Oslo og Viken ifølge de siste tallene fra FHI har rett under 1.500 smittetilfeller hver, har Møre og Romsdal, Nordland og Troms og Finnmark alle under 200 smittetilfeller.

Regjeringen har varslet at det til uken skal komme en ny beslutning om smittevernrestriksjonene fremover.

Senterpartiets leder tar til orde for denne politikken.

– Den siste måneden har vi høstet erfaring både i Norge og globalt, og vi ser at det er veldig forskjellig smittepress i ulike deler av landet. Mens smittepresset er svært høyt iblant annet Oslo, så finnes det kommuner hvor det ikke er noen registrerte smittede i det hele tatt og landsdeler med svært lite smitte. Jeg oppfordrer derfor regjeringen til å vurdere om man kan gjøre lokale tilpasninger i samråd med lokale myndigheter, sier Vedum til NTB.

Han ber også regjeringen vurdere om tiltak kan differensieres på alder.

Vedum mener det særlig bør vurderes om man kan la noen av barna få komme tilbake til skole og barnehage i kommuner og regioner med lite smitte.

– Vi ber regjeringen vurdere om det er mulig å gjøre en aldersmessig differensiering. For eksempel at man starter med en delvis åpning av småskolen. For det er foreldrene til de minste barna som sliter mest med å få jobbet, påpeker han.