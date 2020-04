Bråk og verktøy i veibanen

Sortland

Klokken 03.20 i natt meldte politiet om bråk på en bopel i Sortland.

– 1 mann i 20 årene pågrepet på bopel. Andre beboere i huset varslet politiet etter støy og skadeverk, meldte politiet på Twitter.

Hos politiets operasjonssentral får VOL opplyst at mannen er i politiets forvaring og at han skal avhløres når han er blitt edru, og at han etter det sannsynligvis blir løslatt.

Stjålet verktøy?

Ved Hadselbrua fant politiet noe elektrisk verktøy i veibanen som politiet tok med seg til Sortland.

– Vi vet ikke hvor dette stammer fra, men det kan være noe som er stjålet. Det elektriske verktøyet er tatt med til lensmannskontoret på Sortland, får VOL opplyst hos politiets operasjonssentral i Bodø.