Tirsdag avgjøres det om Toine Sannes blir innstilt som nestlederkandidat for MDG

Sortland





Årsakene til at hun trekker seg er av hensyn til familien. Nå ønsker Berg å konsentrere seg om jobben som byråd i Oslo.





– Jeg har tatt enda en vurdering på hvor mange ekstra helger og kvelder jeg føler jeg kan være borte fra ettåringen min hjemme, sier Berg i en pressemelding og forklarer at hun har konkludert med at hun ikke ønsker å pålegge seg selv det presset og de forventningene det innebærer å være nestleder, uttalte hun i forbindelse med at nyheten ble kjent.

I innstillingen fra valgkomiteen er stortingsrepresentant Une Bastholm foreslått som leder for partiet. Berg selv sier det er opp til valgkomiteen å fremme ny innstilling, og nevner både leder for MDG i Nordland, Toine Sannes fra Sortland, og Kriss Rokkan Iversen fra Harstad, som mulige kandidater. Begge to har tidligere varslet at de ønsker å stille som motkandidater.

Da Vol kontakter Sannes mandag kveld, ønsker hun ikke å uttale seg om saken før valgkomiteen har kommet med sin innstilling tirsdag morgen.