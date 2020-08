Har bevegelser som tema under årets Laterna Magica

Sortland

Årets festival blir i stor grad sydd over det samme lest som tidligere i år, der ungdommer i alderen ti til tyve år i alle vesterålskommunene, kan delta. Alt er dog ikke ved det gamle. Nytt av året, som man vel kan si er forholdsvis aktuelt, er at det blir en såkalt utfordring på den sosiale medieplattformen TikTok. Dette står å lese på festivalens hjemmeside.

Tema for årets festival blir bevegelse, som kan innebære både å bevege noe, politisk gruppering og det å være følelsesmessig beveget.

Det er kultursamarbeidet i Vesterålen som er hovedansvarlig for gjennomføring av filmfestivalen Laterna Magica.

Festivalen går over en uke, fra mandag til søndag. Hovedarrangementet er Filmfesten i Møysalen i Kulturfabrikken på mandagen i festivaluka, der det blir sceneshow og prisutdeling til vinnerne av filmkonkurransen. Ellers blir det både filmvisninger for barn og unge på dagtid, konsert, kunstutstilling, filmvisninger på kveldstid og filmkurs.