Børre selger så mye herreklær at eierne har fått utbytte i 12 av de 13 siste årene

Sortland

Samlet har Herregalleriet gitt eierne 12,3 millioner kroner i utbytte de 13 siste årene. Børre Stranda eier 33 prosent av butikken. Rino Klausen eier 33 prosent. Han har de siste årene vært med å etablere flere virksomheter på Sortland i tillegg til at han er ansatt som annonsekonsulent i Bladet Vesterålen. Alf Johnny Moen eier 33 prosent. De to siste eier aksjene i Herregalleriet via selskaper de eier 100 prosent.