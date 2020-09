Sortland

Onsdag morgen har Vesterålen regionråd, møte på Teams. En drøftingssak står på dagsorden, utfordringsnotat KVU Nord-Norge.

Samferdselsdepartementet har bedt om at det utarbeides en KVU som skal se på fremtidens transportløsninger i Nord-Norge. Statens vegvesen koordinerer arbeidet og har det overordnede ansvar for utredningen. Det er dette notatet som regionrådet skal diskutere under møtet.

Teamsmøte kan du se direkte på VOL fra kl. 09.00.