Iversen vant pris på verdens største barnefilmfestival

Sortland

Dette står å lese i en pressemelding.

Filmen er dermed også sikret plass i den videre kampen om Oscar-nominasjon for beste kortfilm. Festivalens hovedpris First Prize Live Action Short Film ble overrakt regissør Torfinn Iversen og produsent Julia Andersen online på filmfestivalen i Chicago.

Chicago International Children’s Film Festival (CICFF) er den største festivalen i verden som kun er viet barnefilm. Hvert år deler festivalen ut priser fra både en barne- og en voksenjury.

First Prize Live Action Short Film deles ut av voksenjuryen, og vinneren av prisen er automatisk kvalifisert til å delta i det videre oppløpet mot Oscar-nominasjon til Academy Award for Best Live Action Short Film.

Sparkekoret har fått en del oppmerksomhet tidligere i høst og vant publikumsprisen under TIFF Junior i Tromsø i september. Filmen er for øvrig spilt inn på FilmCamp i Målselv.