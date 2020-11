Sortland

Sent fredag kveld kjørte en personbil med to personer av veien ved Gullesfjordkrysset på E10. En av de to i bilen klagde på smerter i bryst, nakke og fingre i forbindelse med ulykken. Vedkommende ble kjørt til Harstad med ambulanse.

Politiet vet foreløpig ikke hva som er årsaken til hendelsen, men har ikke mistanke om ruskjøring. Det skal ha vært svært glatt på stedet.

Bileieren sørget for øvrig selv for bilberging.