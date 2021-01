Passerte 100 millioner i omsetning

Sortland

Det skriver Coop i en pressemelding fredag ettermiddag.

Butikksjefen takker kunder og ansatte for det som har vært et meget annerledes år.

Dagligvarebransjen har opplevd en kraftig vekst under koronapandemien. I pressemeldingen vises det til flere årsaker, blant annet mindre grensehandel, at folk har tilbrakt mer tid hjemme både på hjemmekontor og ellers og dermed også spist flere måltider i eget hjem.

– Da koronaviruset kom og landet stengte ned den 12. mars i fjor, hadde vi ingen anelse om hvordan tiden fremover kom til å bli. Spesielt mars og april var noen hektiske måneder med kunder som hamstret alt fra toalettpapir og såpe til gjær og hermetikk, samt nye ekstraordinære hygienerutiner som fremdeles gjennomføres hver dag i butikken. Sakte, men sikkert har både vi og kundene våre vendt oss til den nye hverdagen, og jeg syns vi sammen har gjort en god jobb med å følge alle smittevernstiltak og vise hensyn til hverandre, sier Anne Robertsen, assisterende butikksjef i Extra Sortland, i pressemeldingen.

– En milepæl

Året 2020 ble et godt år for Extra Sortland. Omsetningen bikket over 100 millioner kroner, en vekst på hele 20 prosent sammenlignet med 2019.

– Dette er en milepæl for oss, og det var veldig artig å runde 100 millioner kroner i omsetning. Vi jobber knallhardt hver dag for å gi kundene, som også er våre medeiere, den beste handleopplevelsen. Kombinasjonen av bredt utvalg av varer til lave priser har åpenbart slått an. Vi sender en stor takk til alle kundene som valgte å handle hos oss i fjor, sier Robertsen.

Julehandelen på Extra Sortland ble også rekordstor med sterk vekst.

– 2020 har virkelig gått over all forventning, og desemberhandelen er intet unntak. Nå tar vi med oss den gode stemningen inn i det nye året, sier Robertsen.