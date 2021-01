Tidligere «kringkastingssjef» til Deadline

Sortland





Dette melder Deadline i en pressemelding.

Lysholm Hagen kommer fra Røros og har bachelor i Motion Picture Medium fra Sør-Afrika. Tidligere har hun erfaring både som fotograf, journalist og filmskaper. I tillegg kan hun skilte med tidenes korteste karriere som kringkastingssjef, som varte hele én dag.

At hun havnet i en slik gjev posisjon har å gjøre med at hun deltok på et såkalt Ungt Entreprenørskap-prosjekt. Konseptet er at ungdommer som har utmerket seg i ledende stillinger i ungdoms- og studentbedrifter, plukkes ut til å være toppledere for en dag.

– Det var en veldig artig opplevelse. Den bidro til at jeg senere fikk en praktikantstilling i NRK Drama. Der jobbet jeg blant annet med serier som Mammon, SKAM og Monster, forteller Trine.

Erfaringene fra norske TV-produksjoner kommer godt med når hun nå trer inn i den kreative mediebransjen.

– Jeg er opptatt av god historiefortelling, og synes det er spennende med et selskap som Deadline, som legger såpass mye vekt på dette i arbeidet sitt, påpeker Lysholm Hagan.

Daglig leder i Deadline, Martin Meisterlin, sier at bedriften ville ha inn en person med både pågangsmot, og kompetanse på flere felt.

– Trine har en faglig tyngde og erfaring som utvilsomt vil farge produksjonene våre framover, sier han i pressemeldingen.

Den siste tiden har tilflytteren vært bosatt på Lillehammer. Der har hun jobbet som fotograf og ansvarlig for visuelt innhold for Non-stop dogwear. Nå ser hun frem til å starte på oppgaven som prosjektleder.

– Jeg gleder meg til å komme i gang. Deadline består av en svært dyktig gjeng som jobber med mange spennende kunder og prosjekter, slår Trine Lysholm Hagan fast.