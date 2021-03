Svært mange som har vært i områder med mutert virus vil teste seg

Sortland





– Det er veldig flott at så mange melder seg til testing, sier Røkenes.

– Vi er avhengig av å få testet alle som kan være smittet med Covid 19, så book test selv på kommunens hjemmeside eller ring koronatelefonen for hjelp og råd, legger hun til.

Hun skriver videre at mange sannsynligvis har vært i et område med høyere covid-19-smitte enn i Sortland.

– Da er det svært viktig at du begrenser antall mennesker du har nærkontakt med de 10 første dagene. Hold avstand, hold deg hjemme hvis du er syk, husk håndhygiene og ta kontakt med koronatelefonen hvis du har spørsmål, sier hun.

Kommunelegen understreker at dersom det kommer positive prøvesvar, blir det oppfattet som et mulig mutantvirus.

– Vi vil bruke den nye Ventekarantenen for å prøve stanse et eventuelt utbrudd. Figuren under fra FHI beskriver og forklarer hva dette går ut på. Den det vil gjelde for vil få informasjon av smittesporer når og hvis dette blir aktuelt, slår Røkenes fast.

Ventekarantene innebærer for øvrig at dersom du er nærkontakt til en smittet, bør også de du bor sammen med holde seg hjemme til de har fått svar på første test.