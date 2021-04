Politiet om filming av råkjøring: – Informasjon politiet kan nyttiggjøre seg av

Per Erik Hagen, leder for politiet i Lofoten og Vesterålen, sier politiet kan ilegge bøter eller inndra førerkort ut fra hva de ser på opptak. Han understreker imidlertid at kontinuerlig overvåking er ulovlig.