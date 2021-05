Holmøy med grønn satsing. Ny fôr-flåte under bygging

Holmøy Maritime og Eidsfjord Sjøfarm har en ny flåte som for tiden er under bygging i Tallin. Hybridflåten skal plasseres ved lokaliteten Haukøya i Nord Troms, og er et ledd i satsingen med elektrifisering.