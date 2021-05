Øvelseskjøring gikk galt

Sortland

En bil havnet på taket. Ifølge operasjonsleder ved Nordland politidistrikt, Ulf Slettan, skjedde hendelsen i forbindelse med en øvelseskjøring, der det var to personer i bilen.

– Sjåføren mistet kontrollen over bilen, der ene hjulet havnet over fortauskanten og var borti en inngjerding av et tre. Det førte til at bilen havnet på taket, opplyser han.

– Ambulansen er på stedet og konstaterer at det ikke er personskade. Brannvesenet er fortsatt på stedet og rydder opp glasskår og diverse, legger operasjonslederen til.