Hun er tatt opp kommisjon

Sortland





Det er regjeringen som melder dette i en pressemelding.

Wold er oppnevnt som medlem og nestleder i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Psykiater og nevrolog Leif Erik Rønneberg Hauge er oppnevnt som medlem og advokat Bendik Falch-Koslung er oppnevnt som varamedlem i kommisjonen.

– Det er en meget kompetent kommisjon som står overfor krevende og komplekse saker i tiden som kommer, sier statsråd Monica Mæland i pressemeldingen.

Hun er ny nestleder i Advokatforeningen Trude Marie Wold, som er daglig leder i advokatfirmaet Wold på Sortland, ble torsdag valgt til ny nestleder i Advokatforeningen.

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker er et uavhengig organ som skal ta stilling til om en domfelt med en rettskraftig dom skal få saken sin behandlet på nytt i retten.

Medlemmene og varamedlemmene i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker oppnevnes for en periode på tre år med adgang til én gjenoppnevning. Lederen utnevnes for en periode på syv år uten adgang til gjenoppnevning. Kommisjonen ledes av Siv Hallgren.

Kommisjon har fra 1. september i år følgende sammensetning:

Siv Hallgren (advokat), leder

Trude Marie Wold (advokat), nestleder/medlem

Leif Erik Rønneberg Hauge (psykiater og nevrolog), medlem

Dag Jodaa (tingrettsdommer), medlem

Elin Ramleth Østli (statsautorisert revisor), medlem

Timothy John Brennan (psykolog), varamedlem

Hanne Helle Arnesen (lagdommer), varamedlem

Bendik Falch-Koslung (advokat) varamedlem