Én dag ut i «sommerjobben» fikk smittevernlegen i Sortland brått en helt ny hverdag

Sortland

Den vikarierende smittevernlegen i Sortland fikk i forrige uke et helt koronautbrudd i fanget, bare to dager ut i vikariatet. Egentlig skulle hun kombinere jobben på Sortland med fulltidsjobben som smittevernlege i Andøy. Forrige tirsdag skjønte hun derimot at det bare var å sette seg i bilen og kjøre hele veien til Sortland. Her har hun tatt innpå hotell – og blitt værende siden da. Dagene er lange og rutineprega.