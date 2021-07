Dette mener smittevernlegen er viktig å vite om Delta-varianten

Sortland





Delta-varianten ble først oppdaget i India, og fikk derfor først navnet " den indiske varianten". Dette navnet har senere blitt endret til Delta. Flere land har sett en økning i smitten fra Delta, og den har blitt den vanligste varianten i flere land. Også i Norge er Delta nå den varianten som dominerer. På Sortland kommunes hjemmeside minner Mørch om at Delta-varianten smitter lettere enn det tidligere smittevariantene.

– Vi har sett at personer har blitt smittet, selv om det har vært over to meter unna den smittede og kortere tid enn 15 minutter. I dette utbruddet har vi sett at Delta smitter veldig lett innendørs der folk samles. Dette har vi sett ved at mange ble smittet på "Blå bar" 17/7, at personer har blitt smittet i sosiale sammenkomster i private hjem og noen har blitt smittet av å kjøre bil sammen, opplyser Mørch på Sortland kommunes hjemmeside.

Delta-varianten er både mer smittsom og kan forårsake mer alvorlig sykdom enn tidligere varianter. I andre land har man sett en økning av innleggelse i sykehus med Delta-varianten, men man har ikke sett dette i Norge.

Ifølge Mørch, anslås beskyttelsen man har mot Delta-varianten tre uker etter første dose, anslås til35-56 prosent. Beskyttelsen øker til 88 prosent for fullvaksinerte.

– Beskyttelsen mot alvorlig sykdom er høyere enn dette, og kan da også hindre at man får behov for sykehusinnleggelse. Dette vil si at man må være oppmerksom på at noen kan bli smittet, selv om de har fått koronavaksinen. Det er også viktig å merke seg at det tar 3 uker fra man får første dose vaksine, til den har fått tid til å virke og gi en grad av beskyttelse, slår Hedda Mørch fast.