Sortland

Det understreker vikarierende smittevernlege i Sortland kommune, Hedda Mørch i en pressemelding.

– Sortland kommune har ikke fått noen nye bekreftede tilfeller av covid-19 siden fredag. Det er gledelig at det nå har vært tre dager uten nye smittede. Dette gir håp om at vi kan ha klart å slå ned utbruddet i Sortland kommune.

Hun understreker dog at det er for tidlig å trekke en endelig konklusjon.

– Vi opplever nå å ha kontroll på utbruddet på Sortland, og håper at det vil vare. Det er for tidlig å si at utbruddet i Vesterålen er over, men de lave smittetallene gir håp, understreker smittevernlegen.

Nå ber hun alle ta i et tak for den felles dugnaden.

– Jeg vil oppfordre alle til å fortsette den gode innsatsen for å stoppe smitten fra å blomstre opp igjen, slår Hedda Mørch fast.