Sortlandsfirma vant delvis frem i sak om rørleggerarbeid

Sortland

VV utførte rørleggerarbeid for NP i april og mai 2020 i forbindelse med etablering av et nytt kjøkken. Kjøkkenet skulle kobles til vannsystemet i en leilighet.

NP mener at VV valgte en alt for komplisert løsning, blant annet med bruk av et fordelingsskap og at arbeidet i tillegg var mangelfullt utført.

VV mener på sin side at arbeidet er utført i henhold til avtalen og at man var nødt til å velge en løsning med et fordelingsskap for å koble kjøkkenet til vannsystemet i leiligheten. VV mener også at kravet om prisavslag ble fremsatt for sent – over ett år etter at arbeidet ble utført.

Innom forliksrådet

Saken har vært innom forliksrådet 19. mai i år. Der fikk VV medhold i sitt krav. NP tok deretter ut stevning for retten.

Midtre Hålogaland tingrett mener det er vanskelig å ta stilling til om arbeidet ble utført på en unødig komplisert måte.

– I mangel på skriftlige holdepunkter og uavhengige vitneforklaringer, legger retten til grunn at den løsningen som ble valgt er i tråd med oppdragsavtalen mellom partene, og at Vann og Varmeteknikk AS dermed har krav på fullt oppgjør, heter det i dommen.

Når det gjelder reklamasjon på arbeidet, viser retten til at det er en absolutt frist på to år og at reklamasjonen dermed ikke ble fremsatt for sent.

– Retten legger etter dette til grunn at den monterte vannstopperen ikke fungerer, og at dette er en mangel da det ikke er i tråd med det Nordkran må kunne forvente etter avtalen, heter det i dommen.

Får prisavslag

Kravet fra VV var på 33.449 kroner. NP var villig til å betale et beløp etter rettens skjønn begrenset oppad til 25.000 kroner. Retten mener at NP har krav på 10.390 kroner i prisavslag.

Midtre Hålogaland tingrett konkluderer med at NP skal betale 23.059 kroner til VV.

Partene dekker hver sine saksomkostninger siden ingen av partene fikk fullt medhold.