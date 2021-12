Sortland

Bare en times tid etter at det ble meldt om en elg som ble påkjørt på Strand i Sortland fredag ettermiddag, kom det melding om at enda en elg hadde truffet en bil. Denne gang i Kjerringnesdalen. Operasjonsleder ved Nordland Politidistrikt, Ulf Slettan, opplyser til VOL at det gikk overraskende bra med bilen i sammenstøtet.