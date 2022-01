Tirsdag åpner Lille Kvitnes

Halvar Ellingsen åpner restauranten Lille Kvitnes, på Sortland tirsdag. Ellingsen mener at konseptet passer perfekt i lokalet og ønsker å lage en hyggelig og koselig atmosfære. – Jeg har sett på lokalet kjempelenge og det har vært servering der helt siden jeg var liten, sier Ellingsen som mener at det er trist at bygget har stått tomt.