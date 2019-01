SOHR: Seks sivile drept i USA-ledet luftangrep i Syria

Utenriks

Ti IS-krigere ble også drept, melder den britiskbaserte observatørgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) lørdag. Angrepet fant sted ved fredag ved Baghouz, som ligger langs elva Eufrat.

Den USA-ledede koalisjonen har ikke kommentert saken.

Baghouz er en del av en liten enklave som i dag er alt som er igjen av IS-kontrollerte områder i Syria. Ifølge SOHR har koalisjonen intensivert luftangrepene mot IS etter selvmordsangrepet onsdag i byen Manjib, der 19, blant dem fire amerikanere, ble drept. IS har tatt på seg ansvar for angrepet.

(©NTB)