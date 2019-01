Advarer mot følgene av å kaste ut TIPH

Utenriks

– Dette vil føre til flere angrep fra israelske bosettere og mer omfattende brudd på palestinernes menneskerettighetene fra okkupantene, sier Hebrons borgermester Tayser Abu Sneineh.

– Israel ønsker åpenbart ikke at observatørene skal være der for å dokumentere angrep, særlig fra bosettere som beskyttes av den israelske hæren, sier han.

Drøyt 500 israelske bosettere har slått seg ned i sentrum av Hebron, der det bor 220.000 palestinere. Bosetterne beskyttes av israelske soldater.

Positivt bidrag

FNs generalsekretær António Guterres er også dypt bekymret for følgene av at Israel nå kaster ut TIPH-observatørene, som har overvåket og rapportert om situasjonen i Hebron i 22 år.

– TIPH har fått bred anerkjennelse, også fra FNs hovedforsamling, for sitt positive bidrag med å dempe spenningen i et så sensitivt område, sier generalsekretærens talsmann Stephane Dujarric.

FNs midtøstenutsending Nikolaj Mladenov følger nå utviklingen tett og er i løpende kontakt med landene som har bidratt til observatørstyrken, samt med Israel og palestinerne, sier han.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er også bekymret over følgene av at observatørene nå kastes ut av Hebron.

– Situasjonen i Hebron er ustabil og konfliktfylt. Den internasjonale tilstedeværelsen i byen har bidratt til å forebygge vold og skape en følelse av sikkerhet i et område preget av spenning og konflikt, og derfor er avslutningen av TIPH bekymringsfull, sier hun til NTB.

Bosetterne jubler

Bosetterne i Hebron jubler imidlertid over at de norskledede observatørene nå må pakke sammen og kaller dem «provokatører».

– Når man har disse utlendingene gående rundt i uniform, føles det som om man blir sett på som dyr i en dyrehage, sier bosetternes talsmann Ishay Fleisher.

Ulovlig

Israel okkuperte Hebron under seksdagerskrigen i 1967 og nektet først jødiske bosettere å slå seg ned i byen. Året etter leide imidlertid en gruppe amerikanske jøder alle de 40 rommene på et hotell i sentrum av Hebron, for aldri å sjekke ut igjen.

Hundrevis av andre bosetterne har siden flyttet inn i flere bygninger og trakassert og jaget bort tusenvis av palestinere.

FNs sikkerhetsråd har slått fast at Israels okkupasjon av Vestbredden, og etablering av bosetninger i de okkuperte områdene, er ulovlig.

