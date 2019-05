Fakta om Danske Bank-skandalen

Utenriks

* Hvitvaskingsskandalen ble kjent i mars 2017, da den danske avisen Berlingske kunne avsløre at svært store beløp hadde passert gjennom Danske Banks filial i Estland uten at banken fulgte prosedyrer for å avsløre hvitvasking.

* Filialen kan ha blitt brukt til å hvitvaske milliarder av kroner fra blant annet Russland og Aserbajdsjan i løpet av en åtteårsperiode.

* En intern granskning har sett på transaksjoner for i alt 200 milliarder euro, rundt 1.500 milliarder danske kroner, som har gått via filialen. Ifølge Danske Bank er mange av disse mistenkelige.

* Ifølge en analyse fra Jyske Bank kan det ha vært snakk om hvitvasking i så mange som 86 prosent av disse transaksjonene.

* Foreløpig er det funnet fram til totalt 6.200 mistenkelige kunder.

* En intern granskningsrapport ble lagt fram 19. september 2018, og samme dag varslet bankens norske toppsjef Thomas Borgen sin avgang.

* I juli ble det kjent at 26 ansatte i den estiske avdelingen var politianmeldt. Ifølge Danske Banks interne undersøkelse har banken selv anmeldt åtte ansatte til politiet og 42 til økokrim.

* Økokrim i Danmark tok i 2018 ut formell siktelse mot Danske Bank, som anklages for hvitvasking av milliarder av kroner som passerte gjennom filialen i Estland fra 2007 til 2015.

* I januar ble banken og fire tidligere toppsjefer saksøkt av et amerikansk pensjonsfond. Også i Frankrike er det er det tatt ut siktelser om hvitvasking i perioden fra 2007 og 2014 i Estland og Luxembourg.

* 7. mai melder danske medier at den tidligere toppsjefen Thomas Borgen er siktet i hvitvaskingssaken.

Kilde: Ritzau/Danske Bank