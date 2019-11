Mange kreftoverlevende dør av hjertesykdommer

Utenriks

Mer enn hver tiende kreftpasient dør ikke av selve sykdommen, men i stedet av hjerte- og karsykdommer som for eksempel hjerteinfarkt. Det kommer fram av resultatene som amerikanske forskere nylig har publisert i det medisinske tidsskriftet European Heart Journal.

For visse krefttyper som brystkreft, prostatakreft eller kreft i skjoldbruskkjertelen, gjelder dette omtrent halvparten av pasientene.

– I løpet av det første året etter å ha fått diagnosen var denne risikoen flere ganger høyere, sammenlignet med resten av befolkningen, sier Kathleen Sturgeon, professor ved Penn State medisinske universitet i USA i en pressemelding.

Forskerne har analysert rundt tre millioner kreftpasienter som var rammet av 28 forskjellige typer kreft over en periode på 40 år. 38 prosent av pasientene døde av kreftsykdommen, mens 11 prosent døde av hjerte- og karsykdommer. Risikoen var størst i løpet av det første året etter diagnosen var satt, og for pasienter yngre enn 35 år. Pasienter med aggressiv kreft og/eller kreft som er vanskelig å behandle, hadde også en større risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer sammenlignet med andre.

En sannsynlig forklaring er ifølge forskerne den aggressive behandlingen som mange kreftpasienter får gjennom stråling og cellegift.

