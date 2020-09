P8 øver fra Andøy

Psykologfirmaet Hippocampus Nord AS på Stokmarknes gikk ut av 2019 med et overskudd på 41.000. I 2018 hadde de et underskudd på 25.000, og i oppstartsåret 2017 gikk de 234.000 i pluss. Selskapet med to ansatte omsatte for 2,8 millioner i 2019.