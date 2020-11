Lukket sak om ny kommunedirektør

I Nordland fylke har det blitt reddet mest mat i Bodø; med 17.283 poser hittil i år, etterfulgt av Rana, Narvik, Vefsn og Fauske (se liste nederst). Flere andre kommuner bidrar også. Når det gjelder Vesterålen er det Sortland som har flest poseredninger, med 1793.

Too Good To Go samarbeider med en rekke aktører i fylket og tilrettelegger for at butikker og serveringssteder med mat til overs kan selge dette til redusert pris gjennom appen ved samme navn. Overskuddsmaten hentes i såkalte forundringsposer.

– Det er flott å se hvordan folk engasjerer seg. Sammen med butikkene gjør de en fantastisk innsats for at fullt spiselig, god overskuddsmat ikke kastes. For eksempel får man bakervarer, kafémat og dagligvarer til rundt én tredjedel av fullpris, sier Lene Kallum, kommunikasjonsrådgiver i Too Good To Go i en pressemelding.

– Konseptet med forundringsposer betyr at innholdet varierer, alt ettersom hva som er til overs den dagen. Vi vil at det skal være litt spennende. Hvis Norge skal klare å halvere matsvinnet sitt innen 2030, er vi nødt til å få forbrukerne med oss – blant annet gjennom å skape interesse for å redde mat – og det ønsker vi å bidra til, sier hun.

Siden oppstart i 2016 er 3,9 millioner forundringsposer blitt reddet på landsbasis, og rundt 170.000 av disse er hentet i Nordland.

KOMMUNER I NORDLAND HVOR DET REDDES MEST MAT:

Oversikten viser hvilke kommuner hvor det er reddet flest forundringsposer hittil i år (f.o.m 1. januar t.o.m 20. oktober) – og totalt siden Too Good To Go startet opp i 2016 i parentes.

Bodø: 17.283 (85.802)

Rana: 5914 (21.254)

Narvik: 4146 (11.435)

Vefsn: 3344 (10.374)

Fauske: 2809 (11.106)

Vestvågøy: 2293 (6909)

Sortland: 1793 (3419)

Vågan: 1442 (7825)

Saltdal: 947 (4305)

Meløy: 710 (713)