Får 26,3 millioner kroner mer

Andøy kommune øker tilskuddet til private barnehager i 2021. Det endelige tilskuddet blir først klart når statsbudsjettet for neste år er vedtatt. De to private barnehagene kan imidlertid få forskjellig tilskudd.

Tilskuddet for 2020 var 211.000 kroner for barn i alderen 0 til to år, mens tilskuddet var på 100.148 kroner for barn i alderen tre til fem år.

Andøy kommune ville opprinnelig gi et lavere tilskudd i år, men Norlandia Andungen barnehage klaget på det første vedtaket om tilskudd. Deretter justerte kommunene tilskuddet.

Nå er det klart at Andøy kommune vil gi Barnas hus henholdsvis 224.659 kroner i tilskudd for de yngste barna og 107.354 kroner for de eldste barna i 2021.

Pensjonspåslag

Barnas hus vil 13 prosent pensjonspåslag også i 2021.

Regjeringen ønsker å redusere dette til 11 prosent innen 2023. Men er barnehagen del av et større konsern vil regjeringen reduseres pensjonstilskuddet til 11 prosent allerede neste år. Det får konsekvenser for tilskuddet til Norlandia Andungen barnehage.

Med 11 prosent pensjonspåslag vil Norlandia Andungen få henholdsvis 219.968 kroner for de yngste barna og 104.748 kroner to de eldste barna.

– Andøy kommune tar forbehold om at satsene kan bli endret som følge av eventuelle forskriftsendringer og Stortingets vedtak om statsbudsjett for 2021, heter det i vedtaket.