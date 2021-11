Ber Andøy bosette 17 flyktninger

Kretsfinalen i G14 9-erklassen mellom ble utsatt to ganger grunnet koronautbrudd. Da den endelig ble spilt, var FK Luna overlegen.

Det ble en lang vei mot KM-tittelen for 14-åringene fra FK Luna. Laget gikk ubeseiret gjennom sin avdeling i kretsserien, og kvalifiserte seg for kretsfinalen mot Svolvær/Kabelvåg.

Men å få den kampen avviklet, skulle vise seg enklere sagt enn gjort. Først var planen å spille finalen over to kamper, der sammenlagtvinneren ville være mester. Deretter ble det bestemt at det skulle spilles en kamp, på nøytral bane, i Blåbyhallen på Sortland. Også der ble det møtt kvist ved første anledning, da et koronautbrudd sørget for at kampen måtte utsettes.

Søndag 7. november kunne finalen endelig spilles. Seks forskjellige målscorere sørget for Luna kunne juble etter en 7-1-seier, etter at det sto 4-0 ved pause. Dennis Jakobsen, Elias Robertsen, Fanuel Negasi, Nick-Aaron Kucharski (to mål på rad), Jesper Johnsen og Dawit Negasi bidro med hver sin scoring. Svolvær/Kabelvågs scoring kom i kampens siste minutt.