Fullførte ikke 15 kilometer klassisk

Nordland fylkeskommune kjøper 25 % av aksjene i Newspace North AS på Andøya. Innovasjonsselskapet skal jobbe for å øke ringvirkningene av romsatsingen som skjer på Andøya.

–Målet med dette aksjekjøpet for oss i fylkeskommunen er å bidra til å bygge opp solide kunnskaps- og teknologimiljøer i Nordland, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Etableringen skjer i samarbeid med Andøya Space AS, SIVA og Andøya Teknologipark AS, som alle skal ha like eierdeler i det nye selskapet. I løpet av 2022 er det forventet en emisjon der hver av partene vil bli forespurt om å bidra med 3 millioner kroner hver for å kunne utvikle selskapet videre, sier han til Nordland fylkeskommunes hjemmeside.

Fylkesrådslederen er imponert over måten Andøya har håndtert omstillingen på i lokalsamfunnet etter nedleggingen av forsvarsbasen på Andenes. Han mener at det som nå skjer er et resultat av et samarbeid mellom befolkning, næringsliv og det offentlige, som andre samfunn i omstilling vil kunne lære mye av.

–Det er et lokalsamfunn som har reist seg etter et stort tilbakeslag. Den positiviteten og optimismen skal vi nå bygge opp under, for å sikre at utviklingen fortsetter, slik at hele Nordland blir tatt i bruk, konstaterer Norvoll.