Kripos: – Anser etterforskningen avsluttet om kort tid

Pluss

Det sier etterforskningsleder Frode Lier i Kripos i VOL. Han har vært i Vesterålen en rekke ganger i forbindelse med etterforskingen av et antatt selvmord som kan være drap i en kommune i Vesterålen. Han opplyser at saken skal vurderes av politiadvokat Kay Rønning-Nyvold i det lokale politidistriktet. Deretter vil saken gå videre til Statsadvokaten i Nordland, før Riksadvokaten avgjør om det tas ut tiltale mot den siktede eller ikke, samt utformingen av eventuell tiltale og lovanvendelse.

Vil ta lengre tid

Politiadvokat Kay Rønning-Nyvold er påtaleansvarlig for den aktuelle saken i Nordland politidistrikt, og det er han som vil motta saken etter at Kripos snart er ferdig med etterforskningen.

– Det kommer til å ta lengre tid å bli ferdig med det påtalemessige arbeidet i denne saken. Det skyldes blant annet at vi først skal bli ferdig med Truls-saken i Øksnes, og det vil jeg gjøre i løpet av mars. Jeg ser for meg at gjennomgangen i saken som Kripos når gjør seg ferdig med, vil kunne bli ferdigstilt fra min side i løpet av april, sier politiadvokat Kay Rønning-Nyvold til VOL.

Veien videre

Når han har mottatt den ferdige etterforskede saken fra Kripos, vil han gå i gjennom etterforskningen, funn og beviser. Deretter vil han vurdere om det eventuelt vil være behov for ytterligere etterforskning.

– Det kan hende at forsvarer for siktede eller bistandsadvokat har spørsmål og innvendinger. Om det vil foreligge, vet jeg ikke, men det må vi ta hensyn til når vi ser på saken videre. Da kan det hende at nye etterforskningsskritt må gjøres, men det vet vi ikke nå, sier Rønning-Nyvold.

Påtalemessig veivalg

– Når det ikke er mer å gjøre fra politiet side, både fra Kripos og lokalt politi, vil jeg etter at alt ligger på bordet vurdere den påtalemessige veien videre. Vi har en siktelse mot en person i denne saken, og jeg må vurdere hvordan jeg mener saken skal forløpe videre.

Rønning-Nyvold sier at det vil ta litt tid å komme i mål med den påtalemessige delen, men at han har tro på at han skal være ferdig med saken i løpet av april, med alle forbehold.

– Tidsaspektet kommer an på om vi i prosessen får flere gjøremål underveis, sier politiadvokaten til VOL.