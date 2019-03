Frid Halmøys advokat:

– Ikke mye som taler for at saken bør behandles i Høyesterett

– Som advokat for Frid Halmøy i striden mot Stiftelsen Handelsstedet Tinden ønsker jeg ikke å forhåndsprosedere saken i media, det har vi tatt en beslutning på, men jeg kan si meg enig i at det ikke er mye som taler for at Høyesterett bør behandle saken.