Regnskap & bedriftsrådgivning AS og KG Regnskap AS slår tallene sine sammen:

– Vi samarbeider og blir større, til fordel for kundene

Regnskap & bedriftsrådgivning AS på Melbu og KG Regnskap AS på Sortland, blir ett. Snart skal de lansere felles navn og logo for selskapet. – At vi blir større, betyr bredere kompetanse og at vi blir mer robuste, noe som er en fordel for kundene, sier Frank Hansen.