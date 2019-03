Vegvesenet lover kun «flikking»

Pluss

Diskusjonen rundt veistandarden over «anlegget» ved Strengelvågfjorden går varmt både på Facebook og når sambygninger møtes. En som har tatt i bruk sterke ord er Leif Bergesen fra Stø. Han sitter også i styret for Langenes Vel, velforeningen på Stø, og sier han taler for en samlet velforening når han nå tar bladet fra munnen.