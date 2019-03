Vesterålen tingrett:

Sykemeldt fisker krever erstatning – ble sagt opp via tekstmelding

En fisker har saksøkt rederiet Vornes Kystfiske AS på Myre i Vesterålen. Fiskeren krever erstatning etter at han ble sagt opp via tekstmelding mens han var sykemeldt. Det er rederiet ikke enig i.