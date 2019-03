Kommunestyret i Hadsel:

Enighet om at staten bør finansiere nødnettet

Under torsdagens kommunestyremøte i Hadsel, ble økte kostnader for nødnett et tema. Et samlet kommunestyre mener at staten bør betale de årlige kostnadene for bruk av nødnettet. De vurderer samtidig å oppsigelse av avtalen som foreligger.