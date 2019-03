Sture Pedersen om omstruktureringene i regionrådet:

– Vi skal ikke banke noe gjennom på fredag

Ordfører i Bø kommune, Sture Pedersen (H), har forståelse for at enkelte har inntrykk av at endringene som skal gjøres i Vesterålen Regionråd, skal skje veldig raskt. Dette avkrefter han imidlertid.