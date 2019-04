Lokale energiselskaper taper investeringer i konkurs

Pluss

Lokalt er det konkret Andøy Energi AS og Trollfjord Kraft AS som taper sine investeringer.

Smart teknologi

Det var meningen at det konkursrammede selskapet skulle selge en teknologi til husholdninger. Selskapet skulle gi kundene en teknologi som omfattet full styring over enheter i husholdningen som bruker elektrisitet.

Endte i konkurs

Mer enn 100 elektroniske enheter skulle kunne styres gjennom å slå seg av og på automatisk, justere varmeovner ned om natta og opp om dagen. Smarte sensorer var også en del av forretningsideen som nå altså har endt i konkurs.

15 investorer taper

Deutche Telekom var en av aktørene bak det revolusjonerende selskapet. Blant de totalt 15 lokale energi- og nettselskapene som investerte i smart teknologi, finner vi Andøy Energi AS, Trollfjord Kraft AS, Hålogaland Kraft AS, Nordsalten Kraft AS og Nordkraft Nett AS.

Underskudd

I følge Nord24 hadde Hitch AS inntekter første driftsår på vel 2,5 millioner kroner. Samtidig ble underskuddet på 3,2 millioner kroner, skriver Nord24.. Selskapets tall for 2018 er ikke kjent.

Halvannet år

Det var i august 2017 at selskapet ble etablert. Nå halvannet år etterpå er det slutt. Etter at det nå er åpnet konkurs i selskapet, har advokat Stein Nilsen blitt utpekt som bobestyrer.