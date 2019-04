Nikoline Spjelkavik og Victoria Røising har fått Arbeidsstipend fra kulturrådet

Pluss

Det er definitivt glade og hektisk dager for den kreative duoen Nikoline Spjelkavik og Victoria Røising i Lost and found productions, som ellers har base på Dverberg. Midt i travle forberedelser for produksjonen «Love and the Ocean», som de jobber med ved Figurteatret Nordland i Stamsund, fikk de beskjeden om at Kulturrådet har tildelt dem arbeidsstipend for yngre og nyetablerte kunstnere. Av 1.231 søkere var det kun 78 som kom gjennom nåløye. Nikoline var den eneste fra Nordland, og Victoria den eneste fra Østfold som fikk arbeidsstipend.